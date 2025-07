LA VOCE DEI TIFOSI – “Il mercato non mi soddisfa, chiedo il reso!”

Vediamo di seguito le opinioni dei tifosi rossoneri sui temi caldi di giornata di oggi lunedì 28 luglio 2025

In casa del Milan si continua a guardare al mercato in entrata, dovendo trovare ancora dei validi rinforzi per il centrocampo e l’attacco. Vediamo di seguito cosa ne pensano a riguardo i tifosi rossoneri sui social!

Dubbi di mercato

Secondo me Allegri sa i nomi che vuole. Jashari è un centrocampista che ha qualità che mancano ai nostri,l’attaccante arriverà all’ultima settimana di agosto. Vediamo il terzino dx — I S T R I O N E ❤️ (@uccia0705) July 28, 2025

Il mercato del Milan non mi soddisfa

Chiedo il reso @acmilan — Le budget n’est pas extensible©️ (@michelemou5956) July 28, 2025

Vorrei comprare la nuova maglia Milan però 100 euro sono troppi, propongo 98 euro e ritengo che questa sia un’offerta importante e non mi spingerò oltre @acmilan — Drezz (@Drezzimovic) July 28, 2025

Su Jashari

Jashari non vale 25 figurati 38 Peccato che tare è compaesano del giocatore e si è “impuntato” E ci siamo capiti….. — SUPERCAMPIONE D’ITALIA (@macho_morandi) July 28, 2025

La mia impressione è che anche il Brugge sa che il giocatore partirà questa estate. In testa hanno l’idea di tirare su un’asta per venderlo al prezzo più alto possibile quindi si arriverà a fine agosto. L’unica cosa che non vogliono calcolare è che #Jashari rifiuta altre squadre. — Hortomusiano (@Claudio69_) July 28, 2025