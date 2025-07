Milan, l’ex Vasquez ritrova Massara: andrà alla Roma

L’ex portiere del Milan Devis Vasquez ha trovato una nuova squadra, a pochi giorni dall’addio in rossonero. Questa la sua scelta

In casa del Milan si continua a lavorare per cercare di migliorare la rosa in vista della prossima stagione. La dirigenza sta cercando i giusti rinforzi da donare a mister Allegri.

Fronte uscite

Tuttavia il club rossonero è molto attivo anche dal punto di vista delle cessioni. Negli ultimi giorni infatti il club meneghino ha comunicato di aver risolto consensualmente il contratto di Devis Vasquez.

Nuova sfida

La società e il giocatore hanno deciso di comune accordo di non continuare questa avventura. Ora il portiere ha trovato una nuova squadra. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il giocatore sarebbe pronto a vestire la maglia della Roma.

Vecchie conoscenze

Il portiere colombiano si trasferisce così alla corte di mister Gasperini per fare il secondo e proprio qui ritrova Frederic Massara come direttore sportivo. Era stato proprio Massara a portarlo in rossonero quando era ancora dirigente del Milan.