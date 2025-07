Milan, Allegri ha parlato con Tare e Furlani: questa la linea tracciata

Mister Allegri ha incontrato Tare e Furlani, con i quali ha stabilito quali mosse effettuare per il bene del Milan

Massimiliano Allegri ha le idee chiare su cosa fare per riportare il Milan ai livelli che merita. Il nuovo allenatore ha concordato con la società tutti gli interventi da realizzare nel corso del mercato estivo per rafforzare la squadra.

Idee chiare

Il tecnico livornese ha parlato con la dirigenza da quando è approdato in rossonero, ma ha lasciato piena autonomia operativa a Furlani e a Tare.

Fiducia totale

I due hanno già messo a segno un obiettivo per la fascia sinistra e stanno continuando a lavorare per trovare altri innesti per varie zone di campo.

Prossime mosse

Risulta essere a buon punto anche lo sfoltimento della rosa. L’indiscrezione più recente riguarda Okafor, che potrebbe partire e favorire così altre situazioni di mercato. Ora la priorità riguarda il reparto offensivo e il centrocampo.