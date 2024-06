Mercato Milan, colpo a sorpresa? Di Marzio in diretta: “Posso dirvi che…” / News

Il nuovo attaccante titolare è sempre la priorità del mercato estivo del Milan , che da tempo si è mosso per Joshua Zirkzee . Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi però, la pista si è fatta più complicata . Di questo ma anche di altro ha parlato in queste ore il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio in diretta Sky. Partiamo proprio dal tema attaccante.

"Non c'è un attaccante a un passo dal Milan. C'è una lista di nomi. Ai primi posti c'era e c'è Zirkzee, che però una valutazione molto alta. Non tanto per il cartellino (sui 40 milioni), quanto più per le commissioni richieste dal suo entourage. E' quindi un'operazione molto complicata. A oggi forse quello più fattibile è Santiago Gimenez del Feyenoord, ma sicuramente il Milan ha anche altri nomi in mano. Ad esempio c'è anche Guirassy, ma è più vicino ad altri club". Questa è dunque la situazione per quanto riguarda il colpo in attacco. Ma la sorpresa del mercato del Milan rivelata da Gianluca Di Marzioriguarda un altro nome completamente a sorpresa: ecco tutti i dettagli <<<