Adani: “Allegri può dare molto al Milan, è un vincente…”

Daniele Adani ha commentato il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Ecco il suo pensiero

L’ex calciatore Daniele Adani è intervenuto nel podcast Viva El Futbol per parlare del ritorno di Massimiliano Allegri al Milan.

Grande colpo

“Io penso che Allegri possa dare molto al Milan. Può piacere o non piacere, ma nei suoi pensieri è credibile. Penso che sia un gran colpo: probabilmente tanti si chiederanno quale sarà l’analisi sul suo ritorno, chi è favorevole, chi è contro. Tanti in maniera legittima potrebbero chiedersi: un allenatore vincente che però negli ultimi 6 anni è stato fermo per 3 anni e per gli altri 3 è stato lontano dallo scudetto, anzi mai competitivo cosa potrà dare? Perché vincenti si è sempre, lo si deve confermare e 6 anni sono tanti”.

Punti a favore

“Ad ogni modo Max pensa calcio e allena riuscendo a creare una connessione col suo gruppo che è innegabile sia efficace. Molto fidelizzante. Il gruppo riconosce in Allegri una guida, poi dopo c’è da andare dentro alle pieghe del calcio e si possono avere dei dubbi sul fatto che il Milan sia pronto o meno dato ciò che ha fatto l’anno scorso”.