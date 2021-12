Milan, Vieri: “Sui rossoneri incidono stanchezza e infortuni”

Bobo Vieri ha parlato del momento del Milan sul suo canale Twitch. Ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante.

Ora gli uomini di Pioli sono chiamati a giocare soltanto in Serie A. L’obiettivo rimane sempre quello di conquistare lo scudetto. Nonostante il pareggio nell’ultima giornata, i rossoneri viaggiano ad alta quota. Il club di Milanello si trova al secondo posto in classifica, con ben 39 punti. In vetta ci sono i cugini, arrivati a 40 punti grazie alla vittoria sul Cagliari. A poca distanza seguono i bergamaschi e i partenopei, vogliosi di conquistare il titolo. Mai come quest’anno il campionato è aperto e ogni cosa potrebbe cambiare da un momento all’altro. Si prospetta un girone di ritorno infuocato, con ogni squadra pronta a dar battaglia. Dopo la sosta natalizia si aprirà anche il mercato riparatore di gennaio, con ogni dirigenza chiamata ad apportare delle modifiche alla propria rosa.

Il Milan è ancora in corsa per la vittoria dello scudetto e non vuole fermarsi proprio sul più bello. I diavoli stanno attraversando un periodo complicato, ma avranno la sosta di Natale per potersi ricaricare al meglio. Proprio della condizione dei rossoneri ha parlato BoboVieri. L’ex attaccante si è così espresso sul suo canale Twitch: “Penso che sul Milan incida la stanchezza e gli infortuni che hanno avuto. Per rimanere in vetta deve avere tutti i giocatori a disposizione, perché non hanno la panchina che ha l’Inter. La Champions poi ha tolto energie. Leao e Rebic infatti sono assenze importanti".