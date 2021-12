News Milan – Di Marzio svela: “Due opzioni per gennaio e 4 nomi”

Si prospetta un mercato riparatore di gennaio molto movimentato per il Milan . La dirigenza rossonera infatti è chiamata a trovare il sostituto di Kjaer , fermato da un grave infortunio al ginocchio che lo terrà fuori per tutta la stagione.

Ma non solo il reparto difensivo sarà oggetto di valutazione in via Aldo Rossi. Sono apparse evidenti delle carenze anche a centrocampo e in attacco.