Milan, parla Canovi: “Scudetto conteso tra le due milanesi”

Alessandro Canovi parla dei possibili colpi nel mercato di gennaio e delle squadre che possono vincere lo scudetto.

Mancano solo due giornate alla fine del girone d’andata. Attualmente a guidare la classifica sono i nerazzurri con 40 punti, seguiti dal Milan a 39 e dai bergamaschi a 37. Scendono al quarto posto invece i partenopei, che fino alla settimana scorsa si trovavano in vetta alla classifica. Questo dimostra come non c’è una vera preferita per la conquista dello scudetto, ma tutto potrebbe cambiare in ogni giornata. Si prospetta un girone di ritorno avvincente, con ogni squadra che tenterà di avere la meglio sulle avversarie.