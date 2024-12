Milan e Tiffany & Co. hanno svelato il trofeo per la Hall of Fame

AC Milan ha annunciato una collaborazione con Tiffany & Co., che ha creato il Trofeo per la Hall of Fame rossonera. Ecco tutti i dettagli

Lorenzo Focolari Redattore 11 dicembre 2024 (modifica il 11 dicembre 2024 | 11:59)

Il Milanha annunciato la collaborazione con Tiffany & Co.. La celebre Maison, infatti, ha realizzato il trofeo della Hall of Fame rossonera. Il sito ufficiale del club, quindi, ha spiegato i dettagli. Il comunicato: "AC Milan è orgoglioso di annunciare una collaborazione con Tiffany & Co., Maison del lusso famosa in tutto il mondo per i suoi gioielli di eterna eleganza, per la creazione del trofeo ufficiale della Hall of Fame di AC Milan presented by Emirates.

In qualità di Official Trophy Maker della Hall of Fame, Tiffany & Co. porta la sua tradizione e il suo inimitabile stile nella creazione di un simbolo che vuole onorare le figure leggendarie che hanno plasmato i 125 anni di storia del Milan. Questa è la prima volta che Tiffany & Co. progetta un trofeo per il calcio italiano, rendendo la collaborazione tra i due brand unica e senza precedenti nella storia di questo sport. Questa collaborazione sottolinea i valori condivisi di tradizione e di eccellenza senza tempo che definiscono sia AC Milan che Tiffany & Co, consolidando il ruolo del Club come leader globale nell'intersezione tra sport e lifestyle.

Il trofeo sarà presentato a ogni nuovo membro della Hall of Fame come simbolo di eccellenza senza pari, rappresentando i valori e la storia del Milan. Progettato con un'eleganza senza tempo, il trofeo è stato realizzato in argento sterling dagli artigiani di Tiffany & Co. presso il laboratorio Tiffany Hollowware a Cumberland, Rhode Island. Coniugando raffinatezza e tradizione, il trofeo, un piatto in argento largo 30 cm, è decorato con i loghi della Hall of Fame del Milan e di Emirates, e riporta l'incisione del nome della Legend celebrata - un perfetto connubio tra il calcio e la maestria artigianale creato per celebrare le icone più illustri della storia rossonera.

Nel corso dei suoi quasi 200 anni di storia, Tiffany & Co. ha progettato e realizzato a mano alcuni dei trofei sportivi più iconici al mondo. Questa nuova collaborazione nel mondo dello sport porta il marchio americano a onorare i giocatori più importanti della storia del Milan, fondendo armoniosamente il mondo del calcio con quello del lusso e dell’alta gioielleria. Lanciata pochi mesi fa, la Hall of Fame del Milan presented by Emirates vuole essere una piattaforma per onorare i personaggi più iconici che hanno lasciato un'impronta indelebile nei 125 anni di storia del Club rossonero. In un anno ricco di celebrazioni per il Milan, questa iniziativa sottolinea la volontà di valorizzare la propria storia, rafforzando il legame tra i tifosi, il Club e le Legend che hanno definito lo spirito rossonero.

A seguito dell'ingresso del Vice Presidente Onorario Franco Baresi, i tifosi rossoneri di tutto il mondo hanno selezionato i tre nuovi componenti della Hall of Fame del Milan, che saranno ufficialmente svelati nei prossimi giorni. L'annuncio culminerà in una speciale cerimonia a San Siro, che si terrà poco prima dell'inizio della partita tra AC Milan e Genoa di domenica 15 dicembre, quando il Club celebrerà ufficialmente il suo 125° Anniversario. La Hall of Fame di AC Milan presented by Emirates è una testimonianza dell'impatto duraturo del Club e dei suoi giocatori, e vuole offrire ai tifosi rossoneri un nuovo modo di connettersi con i propri idoli, favorendo un senso più profondo di orgoglio e appartenenza alla comunità globale del Milan". (acmilan.com)