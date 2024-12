Milan News – Addio Fonseca? Scoppia la bomba: “Al suo posto…” | Mercato

Tra questioni di mercato e le ultime voci riguardanti il futuro incerto di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan, in casa rossonera come al solito c'è parecchia carne al fuoco. Il calciomercato sta diventando sempre più un tema centrale visti i tanti fronti caldi e aperti. Ma, come detto, continuano a circolare indiscrezioni sempre più grosse anche su Fonseca e la guida tecnica del Milan.