Bonucci e quell’esultanza in Juventus-Milan: “La rifarei”

L'ex difensore, intervistato da Prime Video, ha raccontato le motivazioni della famosa esultanza contro la Juventus con la maglia del Milan

Lorenzo Focolari Redattore 10 dicembre 2024 (modifica il 10 dicembre 2024 | 13:53)

Leonardo Bonucci è stato una colonna Juventus per tanti anni. La sua esperienza al Milan, invece, è stata breve e non è andata come da premesse, in un'annata da dimenticare per i rossoneri. L'ex difensore, intervistato da Prime Video, ha raccontato un passaggio importante della sua militanza al Milan: il gol e l'esultanza da fresco ex contro i bianconeri.

Le parole di Bonucci sulla celebre esultanza: "La rifarei. In quel momento giocavo al Milan e io ho vissuto qualsiasi squadra dando tutto me stesso e una figura all'interno della Juve mi aveva trattato come non doveva".

"Per me non esultare è una mancanza di rispetto per i tifosi nuovi- ha proseguito l'ex rossonero. Quando sono andato via dalla Juve ho ringraziato i tifosi, il presidente, il direttore, gli ex compagni e basta... Manca qualcuno? Hai capito...".