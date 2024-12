Calciomercato Milan, pronto uno scambio folle: “Per Leao offrono…” | News

Come al solito, tra i giocatori del Milan più chiacchierati in ottica calciomercato c'è sempre anche Rafael Leao. Le ultime news di casa rossonera si concentrano in special modo su Theo Hernandez, corteggiato da diversi top club europei e con un rinnovo che appare lontano. Ma da monitorare c'è appunto anche il futuro di Leao, viste le notizie e le sirene di mercato che continuano a circolare sul suo conto. In particolare, nelle scorse ore direttamente dalla Spagna sono rimbalzate alcune clamorose news che parlano di una possibile offerta monstre per il Milan: ecco tutti i dettagli <<<