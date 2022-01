Verso Milan-Spezia, scelte forzate per Pioli: la probabile formazione

Ecco la probabile formazione del Milan per la sfida di domani contro lo Spezia. Sono molte le scelte forzate per mister Pioli.

Redazione Il Milanista

Torna in campo la Serie A per la 22esima giornata di campionato. Il Milan è chiamato a scendere in campo a San Siro contro lo Spezia, per la gara in programma domani pomeriggio alle 18:30. I rossoneri sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva nel girone di ritorno. L’obiettivo dei diavoli è vincere, per poter rimanere vicini al primo posto (occupato dai cugini nerazzurri e distante una sola lunghezza). La lotta per la conquista dello scudetto infatti sembra ormai una questione tra le sole due squadre milanesi.

Il Milan continua ad allenarsi per preparare al meglio la sfida domani. Nella giornata di ieri i rossoneri si sono allenati prima in palestra per l’attivazione muscolare e poi in campo. Qui è proseguita la fase di riscaldamento, con una serie di esercizi fisici. Nella seconda parte dell’allenamento invece si è proseguito con lavoro sul possesso palla. Infine la sessione è stata conclusa con la consueta partitella a campo ridotto. La rifinitura è programmata per oggi, con un allenamento in mattinata.

Mister Pioli si trova costretto a fare delle scelte obbligate in difesa e a centrocampo. Tra assenti per la Coppa d’Africa e infortuni, sono molti i giocatori a non essere disponibili. Ad essi vanno aggiunti anche i rossoneri risultati positivi al Covid negli ultimi giorni. A difendere i pali rossoneri sarà ancora una volta Maignan. In difesa spazio alla coppia Kalulu-Gabbia, che ha fatto molto bene nelle ultime gare. Sulle fasce spazio a Florenzi a destra e a Theo Hernandez a sinistra. A centrocampo invece è sempre più probabile la presenza del tandem Bakayoko-Krunic, con Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao a sostegno di Ibrahimovic.

PROBABILI FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

SPEZIA (4-4-1-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Gyasi, Kiwior, Kovalenko, Bastoni; Verde; Nzola.