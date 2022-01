Padovan: “Scudetto? Lotta tra le milanesi, fuori la Juve”

Il giornalista ha parlato della lotta scudetto tra i nerazzurri e il Milan. Per lui non sono da considerare i bianconeri.

Redazione Il Milanista

Il campionato italiano è entrato nel vivo della ripresa e la corsa scudetto si fa sempre più avvincente. La squadra maggiormente favorita per la conquista del titolo è l’Inter. I nerazzurri infatti si trovano al primo posto in solitaria, con una partita in meno da disputare. Gli uomini di Inzaghi vogliono vincere lo scudetto per due anni di seguito. A insediare i nerazzurri c’è però il Milan, distante una sola lunghezza dai cugini. I rossoneri tenteranno fino all’ultimo di conquistare il titolo, che manca da troppi anni nella bacheca meneghina. Fuori dalla corsa è invece la Juventus, relegata al quinto posto in classifica.

Proprio della corsa scudetto a due tra nerazzurri e rossoneri ha parlato GiancarloPadovan. Intervenuto a Sky Sport 24, il giornalista ha dichiarato: “In questo momento l’Inter è in pole, non so se il Milan riuscirà a sovvertire la classifica. Certo ha una grande occasione, ed è per questo che sul mercato deve andare a prendere un centrale: questo può essere l’anno buono. Ieri parlavo con un grande ex allenatore e mi diceva: “Quando passa l’occasione devi cercare di coglierla”. Il tifoso vuole vincere, il Milan deve provare a vincere, ma l’Inter parte davanti”.

Il giornalista ha poi parlato del mercato del Milan e del possibile arrivo di Andrea Belotti: “Giroud e Ibra sono vecchi. Il Milan può prendere Belotti, che ha rifiutato Toronto ed Emirati, perché vuole rimanere in una grande squadra come il Milan”.

In conclusione Padovan ha commentato l’operato di Massimiliano Allegri e il periodo della Juve, fuori dalla corsa scudetto: “I primi anni di Allegri sono stati risultati di misura che servivano a vincere. La Juve raramente era bella e rubava l’occhio, ma era una macchina di risultati. Oggi non è più così, non basta più alla Juve perché non ha più gli elementi”.