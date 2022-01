Dott. Capua: “Intervento Tomori? Potrebbe recuperare per il derby”

Il Dottor Capua ha parlato dell’intervento effettuato a Tomori e dei relativi tempi di recupero. Ecco le dichiarazioni.

Redazione Il Milanista

Ai microfoni di MilanNews.it ha rilasciato un’intervista il Dott. Giuseppe Capua, esperto in traumatologia dello sport. Il Dottore ha parlato dell'operazione effettuata a Fikayo Tomori, per risolvere la lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro. I tempi di recupero sono valutati intorno ai 30 giorni. Ecco l’intervista:

Sull’operazione in artroscopia subita da Tomori: “L'intervento in artroscopia significa che si entra all'interno dell'articolazione con una telecamera e l'inserimento di acqua, grazie alla quale si entra poi, attraverso una seconda incisione, con uno strumento chirurgico (come una forbice, una pinza o una sorta di fresa) che va a correggere la lesione del menisco. L'invasione chirurgica non è particolarmente cruenta, fermo restando che si tratta sempre di un intervento chirurgico e non di una banalità: va rispettata”.

Sulla riabilitazione del paziente: “La ripresa riguarda in primis la ferita causata dall'intervento, la quale ha bisogno di circa 10-15 giorni per cicatrizzarsi. All'interno dell'articolazione tutto deve essere stato sistemato: il menisco non viene rimosso, ma viene rimossa solo la parte lesionata attraverso una meniscectomia parziale. Ci possono essere anche casi in cui il menisco viene suturato, che corregge la lesione senza esportazione. Il tempo di ripresa totale in media è da un mese in su: l'articolazione va riabilitata con una fisioterapia che comincia 2-3 giorni post intervento. Viene ristabilito il tono muscolare e l'arto infortunato 'torna alla normalità' nel giro di un mese. L'atleta può riprendere gli allenamenti intorno ai 15-20 giorni e rientrare in campo dopo massimo 35-40 giorni”.

Sui tifosi che sperano di rivedere Tomori in campo per il derby del 6 febbraio (tra 22 giorni): “Mah, potrebbe anche farcela... Se forzano un po' i tempi potrebbe pure farcela, anche se forzare non è sempre positivo. Rischi? No, sono relativi, parliamo di giuste cautele. La scelta sarà fatta dall'equipe medica del Milan che è tra le migliori in Italia. Sono molto bravi, molto esperti e molto capaci”.

Infortunio causato dal terreno di San Siro?: “Di questi tempi i terreni di gioco sono sempre a rischio per le condizioni atmosferiche e non è facile tenerli in buone condizioni. Non darei, però, troppa colpa al prato di San Siro”.