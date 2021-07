Milan se parte Castillejo è già pronta l’alternativa

Il Milan sta aspettando offerte per cedere Alexis Saelemaekers. Se lo spagnolo partirà, il management rossonero ha già trovato l'alternativa

Il Milan continua la ricerca del trequartista da regalare a Stefano Pioli , ma continua a pensare alla cessione di qualche giocatore e, soprattutto, come rimpiazzarlo.

A dire addio potrebbero essere in tanti come Romagnoli, Hauge e Samu Castillejo. Il difensore, secondo quanto riportato da Sport, nella giornata di ieri, è prossimo a diventare un giocatore del Barcellona. Il norvegese, invece, piace a Wolfsburg e Eintracht Francoforte e un suo addio generebbe un'importante plusvalenza. Lo spagnolo invece piace in Spagna con Betis, Siviglia ed Espanyol pronte ad accaparrarsi il classe '95.