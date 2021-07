Milan | C’è la fila per Hauge e Leao: li vogliono in tutta Europa

I due giovani sono già con un piede fuori Milanello, entrambi i classe 1999 però godono di molti estimatori e piazzarli non sarò un problema

Dopo il lungo lavoro sul mercato in entrata, il Milan ha iniziato a muoversi anche sul fronte uscite. Dopo le due perdite a parametro zero, i rossoneri hanno bisogno di: monetizzare, liberarsi degli esuberi e di alleggerire il monte ingaggi.

Sono tanti i nomi dei calciatori sulla lista dei partenti, tra questi ricordiamo: Andre Conti; Mattia Caldara; Samu Castillejo; e uno tra Jens Petter Hauge e Rafael Leao.

Il Milan mette sul mercato due giovani

Nessuno dei due prospetti ha pienamente convinto Stefano Pioli, tanto che nonostante il poco tempo passato in rossonero, almeno uno saluterà Milano prima di settembre.

Secondo La Gazzetta dello Sport, per il norvegese c'è l'interesse di Wolfsburg e Eintracht Francoforte: sinora le offerte sono state intorno ai 10 milioni di euro, mentre i diavoli sarebbero disposti a cedere il classe 1999 solo per una cifra pari o superiore a 15 milioni. Il dialogo tra i club proseguirà anche nelle prossime settimane per provare a raggiungere un accordo.

Acquistato dopo un'ottima annata nel suo vecchio club, l'esterno sarebbe già diventato lo scarto dei milanisti, che non avrebbero tempo di lasciarlo crescere. Ma se la decisione fosse affrettata? Il nome di Hauge si andrà a sommare a quelli delle tante valutazioni sbagliate, assieme a profili del calibro di: Patrick Vieira, Aubameyang, Davids, Darmian, Manuel Locatelli e Matteo Pessina.

La partenza di Leao

Discorso diverso per l'attaccante portoghese che nell'arco di due stagioni non ha mai pienamente convinto. Davvero discontinuo e poco incline al sacrificio, Rafael Leao non riesce a scucire il benestare di Pioli, che è pronto a dirgli addio.

Sul giovane 22enne ci sarebbe la Lazio, allenata da Maurizio Sarri, che avrebbe espresso in prima persona un certo interesse per il calciatore. Al momento il club del Diavolo valuta il giovane tra i 25 e i 30 milioni, una cifra interessante, che permetterebbe una buona plusvalenza. I biancocelesti non hanno ancora fatto la loro mossa, ma dovranno sbrigarsi o verrà bruciati sul tempo da Everton o Marsiglia.