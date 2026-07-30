Presente in tournée al seguito della squadra nel ruolo di Club Legend, Serginho ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. L'ex esterno brasiliano si è soffermato in particolare sulla situazione di Rafael Leao, protagonista delle ultime voci di mercato.

Sul talento portoghese, Serginho non ha nascosto la sua stima: "Credo che Rafa abbia sempre dimostrato attaccamento alla maglia del Milan, professionalità e che abbia regalato tante emozioni ai tifosi. In queste ultime due stagioni ha avuto tanti alti e bassi, però resta un giocatore importantissimo, per me il più forte di questo gruppo".

Poi il commento sul futuro del numero 10 rossonero: "Mi auguro che lui pensi bene al suo futuro. I matrimoni possono finire, ma sono convinto che finché resterà darà il massimo. La maglia del Milan è pesantissima e resta sempre la maglia del Milan. Anche se siamo in un momento un po' difficile, in cui non ci siamo tolti grandi soddisfazioni e non stiamo giocando in Champions League. La decisione finale su cosa fare, però, spetta solo a lui".