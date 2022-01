Milan Primavera, Nasti: “Allenarsi con Ibra e Leao è un grande orgoglio”

L’attaccante del Milan Primavera ha rilasciato un’intervista sui rossoneri e sulla possibilità di allenarsi con grandi campioni.

Ai microfoni di MilanTv ha rilasciato una breve intervista Marco Nasti , attaccante del Milan Primavera . Il giocatore classe 2003 è il miglior realizzatore della squadra, grazie alle 5 reti messe a segno tra campionato e UEFA Youth League. La punta è chiamata ad affrontare due derby nella stessa settimana, uno in Primavera e uno in Prima squadra. Ecco le sue dichiarazioni:

Sul suo rientro: “Aiutare la squadra è il mio lavoro come attaccante, io cerco di mettermi a disposizione del mister e dei miei compagni”.

Sulla possibilità di allenarsi con la prima squadra: “Allenarsi con giocatore come Ibra, Leao, Tomori è un grande orgoglio. Ti aiutano tecnicamente e fisicamente e ti danno tanto morale”.

Sulle tante partite da dover ancora disputare: “Sarà un grande stimolo anche per chi gioca meno perché troverà più spazio. Inoltre ci aiuterà sull’intensità”.

Sul derby: “In una città come Milano è sentito. Noi scenderemo in campo per dimostrare che siamo i più forti”.