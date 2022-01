Sacchi: “Scudetto? Volata di fuoco. Il Milan è un punto interrogativo”

L’ex allenatore ha parlato della lotta scudetto e della situazione delle prime cinque squadre in classifica.

Redazione Il Milanista

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Arrigo Sacchi. Lo storico ex allenatore ha parlato della corsa scudetto, definendola una “volata di fuoco”, e ha analizzato il momento delle prime cinque squadre in classifica. Ecco le sue dichiarazioni:

Sull’Atalanta: “Se guardiamo gli investimenti, l’Atalanta è destinata a restare fuori dalla corsa. È il club che ha speso di meno. Ma siamo sicuri che il calcio sia soltanto soldi? Io non credo: le idee e il lavoro premiano e ti portano a raggiungere qualcosa d’imprevedibile come ha fatto l’Atalanta nelle ultime stagioni. Un esempio di coraggio e conoscenza che fa bene al calcio. Gasperini ha dimostrato di saper raggiungere grandi risultati anche senza i mezzi che hanno gli altri. E intanto, cosa fondamentale, i conti del club sono in ordine. Perché, non dimentichiamolo mai, vincere con i debiti è un atto poco sportivo”.

Sul possibile passaggio di Vlahovic alla Juve: “Giocatore importante, che si sposa bene con le idee dell’allenatore. E poi la rosa dei bianconeri, come quella dell’Inter, è la più ricca in termini numerici e di costi. Ripeto il discorso: se ragioniamo pensando ai soldi investiti, la Juve deve andare sicuramente in Champions”.

Sull’Inter: “Adesso avranno un periodo duro: il derby, il Liverpool in Champions e il Napoli. Se supereranno bene queste sfide, sono avviati a un finale in cui potranno raccogliere i frutti dell’ottimo lavoro”.

Sul Milan: “Ora è un punto interrogativo. Ha molti infortunati. Prima ha sempre saputo sopperire alle difficoltà perché ha giocato come un collettivo. Adesso non è più così, o perlomeno non sempre. Naturale, dunque, saltino fuori problemi. Se tornano a fare le cose che li hanno portati a stare lì in alto, allora ok. Anche perché hanno 7 punti di vantaggio sulla 5a. Però ci si deve ricordare pure che 7 punti si fa alla svelta a perderli”.

Sul Napoli: “Il Napoli è una buona squadra e adesso torneranno giocatori che hanno giocato meno nella prima parte della stagione. Devono acquisire una mentalità vincente, ma questo è un processo che deve coinvolgere tutto l’ambiente. Il potenziale, comunque, c’è”.