Milan Primavera, domani in campo alle ore 15 per il match di Coppa Italia

L'appuntamento è per domani alle ore 15 al Puma House of Football di Milano per Milan Primavera vs Virtus Entella Primavera

Il Milan Primavera allenato da Ignazio Abate sarà in campo domani alle ore 15 per il match di Coppa Italia contro la formazione Primavera della Virtus Entella.

La vincente affronterà la vincente di... — Il teatro della sfida sarò lo stadio Puma House of Football di Milano e la vincente di Milan vs Virtus Entella andrà a sfidare la vincente di Sampdoria vs Spezia. Le due sfide saranno valide per i 32esimi della competizione targata "Coppa Italia Primavera".

