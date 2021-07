Milan presentato il kit away della prossima stagione: indizio di mercato?

Ecco la nuova maglia da trasferta del Milan. A presentarla anche Romagnoli e Leao il cui futuro è in forte discussione

L'iniziativa "From Milan to the World", ideata da Fondazione Milan in partnership con PUMA, darà la possibilità ai tifosi rossoneri di tutto il mondo di votare per sostenere uno dei sei progetti socio-educativi proposti, sviluppati al fianco di organizzazioni no profit locali e internazionali in altrettante città. Il risultato finale dell'iniziativa prevede lo sviluppo del programma selezionato, legato ad una delle sei città coinvolte: New York (USA), Rio de Janeiro (Brasile), Kolkata (India), Melbourne (Australia), Nairobi (Kenya) e Milano (Italia).