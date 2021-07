Un talento del Parma per il Milan del futuro. Ecco l’ultima idea di mercato

Gli uomini mercato del Milan hanno messo gli occhi su un gioiellino del Parma, classe 2004. Ecco di chi si tratta

Il Milan pensa al presente sul mercato. Il Diavolo sarà impegnato du più fronti nella prossima stagione, c'è da confermare quanto di buono fatto in campionato un anno fa, l'obiettivo minimo è il quarto posto e quindi una nuova qualificazione in Champions League. E proprio la competizione europea è nei pensieri dei tifosi, e non solo. Ne ha parlato anche Sandro Tonali, ammettendo che l'intenzione dei rossoneri è quella di andare avanti il più possibile. Ovviamente in questo caso tutto è legata alla benevolenza dell'urna e alle avversarie del girone. Non va dimenticata la Coppa Italia, anche perché tornare a sollevare un trofeo dopo tanti anni non sarebbe una cattiva idea. Certificherebbe le ambizioni della società.

Due giocatori per ruolo e una rosa completa

Calendario fitta e di conseguenza Maldini e Massara devono costruire una rosa adatta, sia dal punto di vista della qualità, che della quantità. Due giocatori per ogni ruolo, 22 calciatori in grado di poter essere chiamati in causa sia in campionato che in Champions League, senza correre il rischio di dover farsi influenzare dai possibili infortuni come accaduto con il Manchester United in Europa League. Un'operazione che a dire il vero il Diavolo sta portando a compimento, nell'undici tipo manca un solo tassello, il trequartista che prenderà il posto di Calhanoglu e se arriverà la giusta offerta per Castillejo allora sarà fatto un innesto a destra.

Nuova idea per il futuro

Il Milan però lavora anche per il futuro. Secondo quanto riporta il portale calciomercato.com infatti i rossoneri avrebbero messo gli occhi su un gioiellino del Parma, Chaka Traoré. Il sedicenne può svariare su tutta la trequarti, da destra a sinistra ma anche al centro dietro all'unica punta. Nonostante per la giovanissima età il suo esordio in Serie A è già arrivato, nella passata stagione, proprio contro il Milan. A volte la sorte è davvero ironica.