Milan, questa sera arriva Pellegrino: domani mattina le visite mediche

È previsto per questa sera l’arrivo di Pellegrino in Italia. Domani mattina svolgerà le visite mediche con il Milan

Questa sera inizierà ufficialmente la nuova stagione per il Milan. La squadra di Pioli è attesa alle 20:45 allo stadio Dall’Ara, dove affronterà il Bologna per la prima giornata di campionato. C’è grande attesa intorno alla rosa meneghina, perché è stata completamente rivoluzionata nel corso di questo mercato estivo. Il club di via Aldo Rossi ha acquistato ben otto nuovi giocatori, ma non è finita qui.