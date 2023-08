Arrigoni: “Milan favorito per lo Scudetto? Prima ci sono Napoli, Juve e…”

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato Daniele Arrigoni , ex tecnico del Bologna tra il 2007 e il 2008 che sul mister attuale dei felsinei ha detto: “ Thiago Motta mi piace come allenatore, ma il Bologna è inferiore al Milan . Gli emiliani hanno inoltre perso molto con il mercato. Deve subito partite con intensità e metterla su quel piano”. <<<Ieri ha parlato il tecnico rossonero Stefano Pioli in vista della sfida di questa sera. Risentiamo le sue parole!>>>

“I rossoneri non sono a posto così, perché è vero che hanno preso Okafor, ma occorre un’altra prima punta. Okafor è più un attaccante esterno. Se i rossoneri sono favoriti per lo Scudetto? No, per me le favorite sono Napoli, Inter e Juve. Occhio anche alla Lazio”. Queste le parole dell'ex tecnico del Bologna Danniele Arrigoni il quale ha parlato in vista della sfida di questa sera tra Bologna e Milan. <<<La dirigenza rossonera continua a sondare nuovi nomi per l'attacco. Ecco chi è il prossimo obiettivo!>>>