Mercato Milan | Dopo Pellegrino, Pioli vuole un altro colpo: “Può arrivare a fine agosto”

Mercato Milan - News pesanti per Pioli.

Riparte la Serie A con il Milan impegnato a Bologna , ma il mercato estivo è ancora aperto e il club rossonero ha ancora qualche operazione da concludere. Gli ultimi giorni di agosto in questo senso saranno da seguire con particolare attenzione e potrebbero portare in dote altre novità abbastanza interessanti.

Nelle scorse ore il Milan ha perfezionato il suo nono colpo di calciomercato, chiudendo con il Platense per il giovane difensore mancino classe 2002 Marco Pellegrino . L'argentino, con passaporto italiano, è atteso a Milano già nelle prossime ore, con Pioli che dunque avrà a disposizione il famoso quinto centrale di cui si è sentito spesso parlare durante questo mercato estivo. Ma non è ancora finita qui.

Con Pellegrino , i rossoneri hanno sistemato e completato il pacchetto dei centrali difensivi. Ma, come detto, c'è anche dell'altro che bolle in pentola a Casa Milan. Prima di tutto, le uscite. Ci sono ancora diversi giocatori rossoneri sul mercato e alla ricerca di una sistemazione. Poi, gli ultimi possibili innesti.

Già perché, per mettere la ciliegina su un calciomercato decisamente importante, il Milan potrebbe piazzare ancora un altro paio di colpi, cessioni permettendo. E, in particolare, Stefano Pioli avrebbe già in mente quello che sarebbe l'acquisto perfetto che potrebbe arrivare a fine agosto <<<