Milan, Musah non rientra nei piani di Allegri: futuro scritto

Yunus Musah non sembra rientrare nei piani di Massimiliano Allegri e così il Milan ha preso una decisione per il suo futuro

Giulia Benedetti Redattore 26 giugno 2025 (modifica il 26 giugno 2025 | 17:36)

In casa del Milansi sta valutando con attenzione quali giocatori cedere e quali acquistare in estate per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Tra i giocatori che non sembrano rientrare nei piani di mister Allegri c’è Yunus Musah. Il centrocampista è arrivato in rossonero due estati fa, ma non sembra aver convinto appieno la dirigenza a tal punto da restare un’altra stagione.

Le prestazioni di Musah non hanno rispettato le aspettative iniziali. Nonostante le molte opportunità in campo, lo statunitense non è riuscito ad imporsi nella sua zona di campo.

Per tale motivo il Milan è pronto a valutare le offerte che arriveranno per il giovane centrocampista. Lo scopo è liberare spazio e avere risorse economiche a disposizione per prendere nuovi profili.