Una nuova intervista e delle nuove dichiarazioni di un certo livello che sono emerse nel corso di questi giorni che riguarda un attaccante di primissimo livello come il portoghese Rafa Leao. La situazione è tutt'altro che semplice, visto che il futuro del calciatore è già scritto o almeno così sembra secondo le sue dichiarazioni. In soli dieci giorni arriva l'ennesimo colpo di un certo livello sia alle speranze di poterlo tenere in rossonero, ma anche sulla possibile valutazione da parte di club esteri. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli e le parole di Rafa Leao su quello che sarà il suo futuro a partire dalla prossima stagione.

Il futuro di Rafa Leao

Rafael Leao - Milan

Le dichiarazioni dell'attaccante ex Sporting Lisbona ad RTP, emittente portoghese che ha parlato poco prima dell'inizio del Mondiale: "Ho già conquistato tutto quello che volevo conquistare con il Milan. Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa cosa riserva il futuro, ma se dovesse succedere qualcosa me ne andrei da qua molto contento. Sono soddisfatto di aver contribuito a dare una mano al club e portarlo dove merita di stare". Adesso non possiamo fare altro che passare al mercato ed alle squadre che stanno prendendo quota.

Le società stanno lavorando

Al momento sembrano esserci degli interessamenti direttamente dalla Premier League, ma tutto dipende dalla cifra che verrà offerta ai rossoneri di Milano. Non ci sono sconti che verranno fatti e per il Milan. Adesso la palla passa al club rossonero che deve capire quando e come chiudere questo affare e se ci sonodella trattativa. Logicamentevorrebbe continuare in una squadra di primissimo livello e non iniziare un'avventura tra Arabia Saudita o altri campionati tutt'altro che rilevanti.