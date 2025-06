Calciomercato, Milan scatenato: “Dopo Ricci, sta per arrivare anche…”

Dopo le cessioni, adesso spazio ai colpi di calciomercato in entrata per il Milan. Il direttore sportivo rossonero Tare ha fatto capire che ci sono davvero tanti obiettivi da centrare nel corso dell'estate e le ultime news in merito lo confermano in pieno. Aspettando l'approdo a Milano di Modric, che avverrà dopo il Mondiale per Club, il Milan sta chiudendo in queste ore per Samuele Ricci dal Torino. Un colpo importante, ma siamo soltanto all'inizio. Il grosso del mercato rossonero in entrata deve ovviamente ancora arrivare. Ecco perché oggi noi abbiamo fatto il punto della situazione con il nostro borsino di calciomercato con tutte le percentuali aggiornate nome per nome, dall'obiettivo più lontano a quello che si sta avvicinando sempre di più: andiamo dunque a scorrere la lista, un nome dopo l'altro <<<