Il Milan deve chiudere il prima possibile lo staff per la prossima stagione, anche se al momento non sarà affatto semplice visto che il club ad oggi non ha ancora nessun ruolo dirigenziale scritto e il tempo scorre inesorabilmente. Sembra essere solo una questione di tempo prima che possa arrivare una risposta da quello che è (al momento) il commissario tecnico dell'Austria e si sta preparando ai prossimi Mondiali. Solo una questione di tempo, anche se dalla Federazione calcistica del paese che confina con l'Italia sembrano avere le idee molto chiare. Ecco tutti i dettagli sul futuro di Ralf Rangnick.

Le dichiarazioni del Presidente della Federcalcio austriaca

Christian Pulisic e Jerry Cardinale

"Vogliamo tenerlo, lui conosce i termini. Aspettiamo la sua decisione nei prossimi giorni o settimane. Lui e io sappiamo cosa nutriamo l'uno per l'altro, perché comunichiamo in modo molto aperto. Sono molto ottimista che scelga l'Austria. È chiaro che finanziariamente non possiamo competere con un grande club internazionale. Ciononostante siamo convinti di aver costruito un pacchetto complessivo attrattivo con la Nazionale". Parole forti che mettono tutto in gioco e soprattutto ci sono grandi dubbi su quella che potrebbe essere la decisione finale. Logicamente non possiamo fare altro che andare con un breve punto della situazione.

Il punto della situazione

Al momentoe di conseguenza si fa fatica a capire quali saranno le direzioni che prenderà il club. Sicuramente Glasner è il super favorito per andare alla guida del club. Allo stesso tempo ci si aspettano dellegià nell'immediato. Sicuramente la piega che sta portando la società porta in Germania ed infatti anche il D.S. dovrebbe avere quella cultura o comunque un passato nel calcio tedesco. Adesso non ci resta che attendere e cercare di capire quale sarà