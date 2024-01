Milan, Luka Romero è pronto a vestire la maglia dell’Almeria

Da quando è sbarcato a Milano Luka Romero non ha praticamente mai trovato spazio nello scacchiere tattico di Stefano Pioli: solo qualche spezzone in campionato e una sola titolarità in Coppa Italia negli ottavi contro il Cagliari. Il classe 2004 ha ancora bisogno di crescere e formarsi e per farlo è giusto che saluti Milano per andare a giocare in un club meno blasonato dove possa esprimersi con meno pressione e continuità. Per questo motivo come si racconta da giorni e come ribadisce oggi il Corriere dello Sport, Luka Romero è pronto a vestire la maglia dell'Almeria, squadra di Liga spagnola. Romero si trasferirà in prestito per conquistare un posto da titolare nella squadra spagnola per crescere il più possibile.