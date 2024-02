Milan: Luka Jovic è la vera rivelazione, cosa serve per continuare insieme?

Luka Jovic è la vera rivelazione di questo Milan. L'attaccante serbo è arrivato in sordina nel corso della sessione estiva...

Luka Jovic è la vera rivelazione di questo Milan. L'attaccante serbo è arrivato in sordina nel corso della sessione estiva e da quando è sbarcato agli ordini di Pioli ha ritrovato una continuità anche in termini realizzativi che mancava da diverso tempo. Proprio dalla gara giocata con il Frosinone a San Siro due mesi fa, l'ultima che Jovic ha giocato da titolare, il serbo ha cambiato nettamente il passo. Oggi ha raggiunto un bottino di 6 gol in diciotto partite stagionali.