TOP E FLOP | Chi sale e chi scende nel Milan dopo la gara con il Liverpool

FLOP:

Ingenui sia Pavlovic che Loftus-Cheek in occasione del secondo gol dei Reds: entrambi non si sono mossi bene nell'area piccola e hanno lasciato Van Dijk libero di colpire di testa. Deludente l'ex Chelsea, che in una gara a ritmo Premier, in cui si sarebbe dovuto far vedere, è invece sparito, annullato dal centrocampo del Liverpool. Calabria ha vissuto una serata da incubo con Gakpo: l'olandese gli va praticamente sempre via e lo costringe a spendere un giallo per fermarlo, proprio in occasione della punizione del primo gol. Leao si è fatto vedere con qualche accelerazione delle sue. Ma è troppo poco per un giocatore della sua importanza e del suo calibro. Allo scadere ha preso il palo con un gran tiro, ma la partita era già chiusa. In Champions uno come lui dovrebbe fare la differenza e invece oggi non è stato all'altezza della grande sfida. In generale, sono stati più i flop, in una serata amara, finita con i fischi e la contestazione.