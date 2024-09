Boban: “Milan-Liverpool senza il tutto esaurito? Non è bello, non capisco”

Presente negli studi di Sky , l'ex rossonero Zvonamir Boban ha commentato così il fatto che questa sera San Siro non sarà tutto esaurito per la sfida di Champions League del Milan contro il Liverpool :

"Mi dispiace perché si gioca contro una squadra importante come il Liverpool. E' una partita dove il Milan deve dimostrare tanto e far vedere dove può arrivare. I Reds hanno perso l'ultima partita, ma nelle partite prima hanno giocato benissimo. Ci voleva un San Siro pieno, ma il pubblico darà comunque il suo supporto. Non è bello che lo stadio non sia pieno per questa sfida, non conosco le ragioni".