Milan-Liverpool, il commento: diavolo affondato, 3-1 reds a San Siro

La cronaca del primo tempo

Partono forte i rossoneri che al 3' passano subito in vantaggio. Morata lancia sulla destra Pulisic che entra in area, da un'occhiata in mezzo, ma poi decide di tirare a rete con Alisson che non può nulla. 1-0 Milan su un Liverpool che però inizia a giocare e creare occasioni da rete. Al 17' Salah riceve palla in area e con il piede debole va al tiro: il suo destro si stampa sulla traversa con il pallone che poi torna in campo. Passano una manciata di minuti e il Liverpool trova il pareggio. Punizione dalla sinistra di Alexander-Arnold, svetta più in alto di tutti Konatè che di testa infila un Maignan reo di essere uscito a vuoto (23'). Alla mezz'ora altra traversa colpita dal Liverpool, sempre Salah, questa volta di mancino. Gakpo entra in area di forza e serve palla all'egiziano che centra il legno con Maignan immobile. Creano tanto i reds che alla fine passano al 41'. Sempre su calcio da fermo, questa volta da corner. Tsimikas va in mezzo per Van Dijk che di testa infila Maignan per l'1-2.