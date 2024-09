Milan-Liverpool, le pagelle di Crudeli: “Che ho visto?! Dopo questa vi dico che…”

Partiamo con le pagelle di Milan-Liverpool con un'insufficienza per il portierone rossonero. Un'uscita troppo avventata e con i tempi sbagliati sul calcio di punizione sul quale svetta Konaté regala il pareggio al Liverpool. Un errore importante non da lui e - purtroppo - decisivo. Meno responsabilità sull'incornata di Van Dijk. Purtroppo deve lasciare il campo all'inizio del secondo tempo quasi in lacrime per alcuni problemi fisici. Brutta scena, speriamo bene... Forza Magic Mike. VOTO: 5,5