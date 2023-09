Verso Milan-Lazio, Romagnoli ci sarà? Le ultime sul grande ex

L'ex capitano del Milan ha subito infortunio nella partita contro il Torino: la Lazio ha comunicato le sue condizioni in vista del big match

Dopo la vittoria di Cagliari nel turno infrasettimanale, domani il Milan tornerà in campo. I rossoneri affronteranno la Lazio a San Siro in uno dei due big match della settima giornata di Serie A.

In casa biancoceleste tengono banco le condizioni di Alessio Romagnoli . L'ex capitano del Milan, leader difensivo della squadra di Sarri, ha subito un infortunio nella partita contro il Torino , che lo ha messo a rischio per la gara di domani . Il club biancoceleste ieri ha reso note le condizioni del difensore.

Il comunicato: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Alessio Romagnoli è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una frattura composta delle ossa nasali causata da un trauma riportato durante la partita di ieri sera. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano presso il Lazio Lab". Il giocatore farà comunque di tutto per esserci .

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.