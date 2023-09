Il Milan ricorda Berlusconi: “In questo giorno speciale celebriamo l’eredità”

In casa rossonera oggi è giornata di vigilia. Domani infatti ci sarà il big match contro la Lazio a San Siro. Ma oltre al campo c'è di più. Per il Milan infatti è anche una giornata dedicata alla memoria di un grande della sua storia: Silvio Berlusconi .

Queste le parole per ricordare il Cavaliere: " In questo giorno speciale, celebriamo l'eredità di Silvio Berlusconi e ricordiamo il suo impatto sulla nostra storia ". La memoria di Berlusconi rimane ancora indelebile.

