Milan occhio a Kamara: si inseriscono due big italiane

Kamara non rinnoverà il suo contratto con il Marsiglia. Il centrocampista classe '99 piace al Milan, ma la concorrenza aumenta

Redazione Il Milanista

Il Milan continua a monitorare il calciomercato estero in vista dell'estate. Maldini e Massara infatti sono alla ricerca di un mediano che possa sostituire il partente Franck Kessié.

L'ivoriano e il club di via Aldo Rossi hanno infatti deciso di restare insieme fino a fine anno per poi separarsi. Troppo ampia la forbice tra la domanda per il rinnovo e l'offerta. Ma Stefano Pioli non può fare a meno di lui per continuare a sognare lo scudetto. E chissà che poi il numero 79, magari con lo scudetto sul petto, non decida di restare a Milanello.

Ma in vista del sempre più probabile addio di Kessié Maldini e Massara stanno valutando vari profili per individuare il sostituto. Il nome che piace al duo mercato rossonero è quello di Boubacar Kamara. Il centrocampista (e all'esigenza centrale di difesa) dell'Olympique Marsiglia è in scadenza di contratto e dalle notizie che arrivano dalla Francia il suo futuro è lontano dal sud della Francia.

Il Milan si sta informando. L'occasione è ghiotta: ingaggiare a parametro zero un classe '99 talentuoso non capita tutti i giorni. E lo sa bene anche il PSG che monitora con grande attenzione il futuro di Kamara.

Ma sul giovane francese non c'è solo il Paris SG. Infatti nelle ultime anche due top club italiani starebbero studiano il profilo di Kamara. Si tratta di Juventus e Atalanta. Due club starebbe provando a bruciare la concorrenza per ingaggiarlo già a gennaio.

I bianconeri seguono anche il classe 2000 del Monaco Tchouaméni e Zakaria del Borussia Mönchengladbach. I bergamaschi, d'altro canto, vedono l'arrivo del francese come investimento per il futuro. Il piano dei nerazzurri è quello di prendere a gennaio il talento transalpino e, se Gasperini non dovesse trovarlo pronto per la Serie A, girarlo in prestito a qualche squadra. Un'operazione simile a quella effettuate lo scorso gennaio con Kovalenko.