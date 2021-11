Rinnovo Kessié – L’aggiornamento di Di Marzio: “Difficile che rinnovi”

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il noto giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio per fare il punto sul futuro di Kessié

Il Milan, nelle prossime settimane dovrà decidere il futuro di Franck Kessié. Il centrocampista rossonero ha il contratto in scadenza a giugno 2022 ma al momento la trattativa per il rinnovo è ferma. Al pari di quella di Alessio Romagnoli, per il quale la dirigenza di via Aldo Rossi, nutre anche qualche flebile speranza di rinnovare il contratto.

A frenare la trattativa di rinnovo tra il Milan e l'agente dell'ivoriano ex Atalanta e Cesena, George Atangana, le altissime richieste economiche presentate da quest'ultimo a Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis. A fare il punto sulla trattativa del numero 79 rossonero è il noto giornalista Gianluca Di Marzio. L'esperto di mercato, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: "Siamo ad un punto difficile, più passo il tempo più diventa complicato trovare un’intesa. La forbice è importante. Il Milan è arrivato ad offrire sei milioni, sei milioni e mezzo, con i bonus si arriva anche a superarli. La richiesta è più alta, la richiesta sfiora i 9 milioni. Una richiesta molto alta. Se non si abbasserà la richiesta da parte del giocatore a queste cifre diventa difficile trovare un accordo. Più passa il tempo e più diventa complicato trovare l’intesa, la forbice è importante. Il Milan offre 6/6,5 milioni più bonus, la richiesta sfiora i 9 milioni, è molto alta. Se non si abbasserà la richiesta, diventa difficile trovare un accordo. Il Milan ha fatto tanto. Hanno il diritto di capire se altrove potranno trovare cifre e progetti diversi, non siamo a maggio ancora, c’è tempo per Kessié per tornare su un discorso economico razionale. A oggi lo vedo più lontano che vicino al rinnovo". Non è da escludere che il Milan decida di cedere a gennaio l'ivoriano (con PSG e Tottenham che seguono con interesse la vicenda contrattuale) pur di non perderlo a zero.