Milan sinergia con QLASH per gli Esports. E le rossonere incontrano Crazy

Il Milan conferma la partecipazione agli Esports con la squadra AQM. E oggi Fusetti e Bergamaschi incontreranno Crazy, il player della AQM

AC Milan e QLASH, azienda leader nel gaming a livello europeo, rinsaldano la propria sinergia e danno ufficialmente il via alla prossima stagione di AQM, squadra di Esports nata un anno fa e pronta a rappresentare ancora una volta i colori rossoneri in Italia e nel mondo in un settore in forte crescita che conta circa 6 milioni di appassionati in Italia (dato OIES Sports) e 474 milioni nel mondo - con una crescita di oltre 75 milioni dal 2019 - (dati Statista) e 1,62 milioni di spettatori che seguono più di un evento Esports live ogni settimana, in aumento del 15% rispetto al luglio 2020 (dato Nielsen Sports).