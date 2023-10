Sale l’attesa: alle 20.45 il big match Milan vs Juventus!

L'appuntamento è per stasera alle ore 20.45. Sarà il big match della nona giornata quello tra il Milan e la Juve...

Mancano ormai poche ore al big match della nona giornata di Serie A tra il Milan di Stefano Pioli e la Juventus di Massimiliano Allegri . Il fischio d'inizio è fissato per le 20.45 e a San Siro è atteso un altro sold out. L'ennesimo di questo inizio di stagione.

I due allenatori si affideranno alla formazione migliore che avranno a loro disposizione. Sarà troppo importante infatti non uscire sconfitti dal terreno di gioco. Siamo solo all'inizio di questo campionato, certo, ma questo è pur sempre un match di cartello da non sbagliare assolutamente.

