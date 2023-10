Calciomercato | Dopo Tonali, il Milan può vendere un altro big: “Al 50%…”

Quanto successo in casa Milan con Sandro Tonali nel corso dell'ultima sessione di calciomercato estiva potrebbe non essere un'eccezione. In altre parole, non è affatto escluso che i rossoneri possano sacrificare un altro big della propria rosa anche la prossima estate per finanziare il mercato in entrata. Il sistema del player trading, messo già in atto da Furlani e Moncada, potrebbe dunque portare a una nuova grossa cessione a fine stagione.