Verso Milan-Juve: Danilo out almeno 20 giorni, non ci sarà a San Siro

Domenica sera alle ore 20:45 il Milan di Stefano Pioli affronterà a San Siro la Juventus di Massimiliano Allegri, nel big match della 9a giornata di Serie A. I rossoneri sono speranzosi di mettere in fila l'ennesimo successo in questo campionato, che ad oggi è partito nel migliore die modi (7 successi su 8 gare). Dall'altro lato troviamo i bianconeri di Chiesa e Vlahovic, che dovranno fare i conti anche con i guai fisici di Danilo.

Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il capitano bianconero dovrà stare fuori almeno 20 giorni e dunque non potrà scendere in campo domenica a San Siro contro il Diavolo.