Milan-Juventus affidata all’arbitro Mariani: i precedenti

Alla ripresa il Milan avrà subito un impegno decisamente probante: il big match contro la Juventus , in programma domenica sera a San Siro. Per dirigere la partita contro i bianconeri, l'AIA ha designato Maurizio Mariani di Aprilia.

Con questo direttore di gara il Milan ha 19 precedenti : 11 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte . L'ultimo risale proprio al campionato in corso: la vittoria di San Siro contro il Torino per 4-1 , alla seconda giornata.

Per quanto riguarda la Juventus invece sono 15 i precedenti con Mariani: 10 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte . L'ultimo precedente è proprio una sfida con il Milan : la vittoria dei rossoneri per 1-0 allo Stadium nella penultima giornata della scorsa stagione.

