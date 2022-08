Milan Femminile, Ganz: “Sogno lo scudetto dal primo giorno!”

Manca sempre meno anche al ritorno in campo del Milan Femminile, che quest’anno vuole provare a vincere il suo primo scudetto. Le rossonere infatti sanno di dover sfidare le bianconere, sempre le favorite per la vittoria del tricolore, ma sono pronte per la nuova stagione. A pochi giorni dall’inizio del campionato, Dazn ha deciso di intervistare alcuni elementi di riferimento della Prima Squadra Femminile del Milan. Il primo è stato l’allenatore Maurizio Ganz, che ha dichiarato: “Sogno lo scudetto dal primo giorno che sono arrivato qui alla guida del Milan Femminile. E lo sogna anche la società, oltre ovviamente alle ragazze che se lo meriterebbero per come lavorano. Ogni anno incontriamo una Juventus sempre più forte, è sempre lei la squadra da battere. Anche le altre si stanno rinforzando per batterla. Noi ci proveremo”.