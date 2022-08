Diallo scavalca tutti: è lui il nuovo favorito a vestire la maglia del Milan!

C'è stato poco fa un sorprendente ed inaspettato sorpasso: Diallo è più vicino al Milan di quanto non lo siano Tanganga e N'Dicka!

Redazione Il Milanista

Colpo di scena in Casa Milan. Sì perché sarebbe cambiata la gerarchia di chi potrebbe approdare in rossonero. Se fino a poco tempo fa il favorito ad approdare a Milano era il giocatore in forza al Tottenham, Japhet Tanganga, beh ora è cambiato tutto. Ora Japhet non è più l'indiziato principale a vestire la maglia del Diavolo, bensì Abdou Diallo, difensore centrale ex Borussia Dortmund ora al Paris Saint-Germain. Il classe 1996, secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, avrebbe superato tutti, persino Evan N'Dicka. Questo in seguito dell'ultimo aggiornamento di mercato.

Il tutto è riconducibile ad una scelta storica e molto favorevole nei confronti del Diavolo. Anche perché, lo sappiamo tutti, il Milan ha una scarsa disponibilità economica e un importante esborso di denaro già è stato fatto per De Ketelaere - oltre 30 milioni di euro. E quel poco che rimane del budget a disposizione, Massara e Maldini vorrebbero spenderlo per il centrocampista. Mentre per ciò che riguarda il difensore, beh la coperta è abbastanza lunga ma non a sufficienza. Tradotto: tre difensori dal sicuro rendimento ci sono (Tomori, Kalulu e Kjaer), servirebbe solo un ultimo difensore utile a completare il reparto. Per questo che i meneghini non vorrebbero impegnarsi ufficialmente per il difensore - ovvero tramite un acquisto a titolo definitivo o un obbligo di riscatto.

Ciò che è storico è il fatto che i parigini avrebbero aperto al prestito con diritto di riscatto, e non per forza all'obbligo. Ed è un'importante novità, anche perché gli altri due nomi sono legati appunto dall'obbligo di riscatto. Tanganga per il fatto che il Tottenham se lo deve perdere, preferisce farlo ma a titolo definitivo, mentre per ciò che concerne N'Dicka la situazione è leggermente diversa. Il transalpino ha il contratto in scadenza il prossimo giugno 2023 con l'Eintracht Francoforte e i tedeschi non si sognerebbero di perderlo a zero, se possibile. Non solo: Diallo sarebbe utile per il semplice fatto che potrebbe esser adattato senza troppi problemi a terzino sinistro, utile come vice Theo Hernandez. Attenzioni amici de IlMilanista.it, l'affondo è dietro l'angolo.