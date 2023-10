Milan e Corpay annunciano una nuova partnership: il comunicato

In attesa del big match contro la Juventus, il club ha annunciato una novità commerciale. Il comunicato ufficiale: “AC Milan e Corpay, un brand FLEETCOR® (NYSE: FLT) e leader mondiale nel risk management e copertura del rischio di cambio,...

In attesa del big match contro la Juventus, il club ha annunciato una novità commerciale. Il comunicato ufficiale: "AC Milan e Corpay, un brand FLEETCOR® (NYSE: FLT) e leader mondiale nel risk management e copertura del rischio di cambio, sono lieti di annunciare che Corpay Cross-Border diventa il nuovo Official Commercial Foreign Exchange Partner dei Rossoneri.

Aziende di tutto il mondo si affidano a Corpay per gestire i loro pagamenti internazionali, eseguire strategie di gestione del rischio valutario e sostenere la loro crescita in tutto il mondo. L'obiettivo è quello di offrire un servizio e un'esperienza senza pari, facilitando il trasferimento di denaro in oltre 145 valute e in più di 200 paesi. Tramite l'uso di una piattaforma di trading pluripremiata e con l'aggiunta di soluzioni di mitigazione del rischio valutario su misura, Corpay è orgogliosa di connettere aziende grandi e piccole con i mercati finanziari globali e le imprese di tutto il mondo.

Questa partnership unisce due importanti marchi internazionali che si distinguono per il loro profondo impegno nell'innovazione. AC Milan, in quanto club calcistico iconico con un ricco patrimonio storico-sportivo, ha costantemente dimostrato la sua capacità di adattarsi al pubblico internazionale contemporaneo. Parallelamente, Corpay eccelle nel fornire soluzioni innovative che affrontano efficacemente le innumerevoli sfide poste ad aziende e organizzazioni soggette alla volatilità del mercato dei cambi.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan: "Siamo lieti di intraprendere questo entusiasmante viaggio con Corpay. Questa partnership testimonia il nostro comune impegno verso l'innovazione e si allinea perfettamente con la nostra visione di fornire le migliori esperienze ai nostri fan in tutto il mondo."

Brad Loder, Vice President, Cross-Border Marketing, Corpay Cross-Border Solutions, ha commentato: "Corpay Cross-Border è estremamente onorata di essere stata nominata Official Commercial FX Partner di AC Milan. Si tratta di un'altra tappa significativa per Corpay e per la sua presenza in Italia e nel mondo dello sport. Con un'attenzione particolare alla crescita del marchio Corpay, insieme ai nostri team di corporate payment e soluzioni foreign exchange, siamo entusiasti dell'opportunità di poter collaborare con uno dei club calcistici di maggior successo nella storia del calcio"".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.