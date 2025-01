Milan, mai così male dall’era Giampaolo: i numeri a confronto

La stagione del Milan non sta andando come sperato durante l’estate, quando la società ha apportato dei cambiamenti alla squadra a partire dall’allenatore.

Attualmente i rossoneri si trovano in ottava posizione in classifica con 31 punti. Era dall’era Giampaolo/Pioli della stagione 2019/2020 che i Diavoli non facevano così male. Allora era 28 i punti in 20 partite. L’obiettivo dei Diavoli è quello di reagire al più presto e conquistare un posto nella prossima Champions. Nel frattempo ecco di seguito le interessanti dichiarazioni di Adriano Galliani <<<