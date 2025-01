Entriamo in clima match con la time machine di Milan-Parma

“Buono il momento di forma del Milan guidato da Massimiliano Allegri , che segna tanto e si diverte. Ad anticipare la sfida interna ai ducali erano arrivati il 3-0 al Palermo e l'indimenticabile 3-4 in casa del Lecce , ma anche il ko nello scontro diretto sul campo della Juventus . I rossoneri, campioni in carica, stanno disputando un campionato di alto livello, il Parma invece ha tante individualità interessanti - Giovinco, Mirante, Crespo e Paletta per citarne alcune - e vuole continuare a stupire. 4-3-1-2 il modulo scelto dal tecnico milanista, Ambrosini-Aquilani-Nocerino il trio in mezzo al campo e Boateng a supporto della coppia Cassano-Ibrahimović davanti”.

La vittoria del Milan

“Si parte. I primi squilli sono ospiti, Giovinco e Zaccardo non mettono paura ad Abbiati. Ritmi lenti in avvio, ma alla mezz'ora il match si accende e quando scocca il 30' Ibrahimović innesca Nocerino che vince un rimpallo e supera Mirante con un tocco ravvicinato per l'1-0. Passano due minuti e il centrocampista si ripete, stavolta con un fantastico sinistro al volo che si infila sotto il sette da fuori area, 2-0. L'uno-due è terribile, il Milan controlla la partita e sfiora il tris con Aquilani e Cassano. Al minuto 73 ecco il triplo vantaggio, Cassano prolunga di testa un lancio dalle retrovie, Ibra supera Feltscher e si presenta davanti a Mirante fulminandolo con il destro. Robinho spreca, e al 77' Giovinco fa 3-1 in ripartenza. I tre punti però non sono in discussione, e nel recupero c'è spazio per la tripletta di Nocerino: assist di Cassano, il 22 si inserisce e di testa firma il poker. Per i due marcatori sarà un campionato - chiuso al secondo posto - da ricordare, da 28 reti in 32 partite per Zlatan e da 10 alla prima stagione in rossonero per Antonio”.